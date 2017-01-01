Лещенко заявив, що за ним стежать

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Сергій Лещенко

Народний депутат розповів, що якийсь «медіа-ентузіаст» володів інформацією про його закордонну поїздку

Народний депутат Сергій Лещенко від фракції БПП заявив, що спецслужби відслідковують його пересування і в оперативному режимі передають цю інформацію особам, що медійно обслуговують владу для подальших провокацій. Про таке парламентар написав у себе у Facebook.

За його словами, у п’ятницю, 12 травня, біля дому, де він орендує квартиру, він помітив людину, яку він назвав «медіа-ентузіастом, що працює на владу по виконанню політичних замовлень».

«На мій подив, він не тільки знав, коли я з'явлюся біля будинку, але навіть знав, звідки я прилетів годину тому. А прилетів я зі Стамбула. Після чого прозвучали питання - чи зустрічався я в Стамбулі з Портновим; звідки у мене гроші на польоти в Стамбул; скільки коштує оренда квартири; як просувається ремонт; скільки ми платимо домробітниці за вигул собаки Вуді та інший треш. Правда полягає в тому, що ремонт ми не робимо, домробітниці у нас немає, а я дійсно летів транзитом через Стамбул», - написав Лещенко.

Депутат вважає, що інформація про його перебування у Стамбулі стала відома «медіа-ентузіасту» через інформацію зі спецслужб.

«Це черговий випадок, коли інформацію про пересування людей, які борються з системою, спецслужби в режимі реального часу передають медіа-служака влади, які потім, за чисто російською технологією, апробованою на Навальному (російському опозиційному політику правого спрямування – ред.), влаштовують різні дешеві провокації з ловлею під дверима квартири, пікетуванням, обзвоном сусідів і так далі. Аналогічний випадок минулого тижня стався з Ustinova Alexandra з Центру протидії корупції, яку по прильоту зустрічали в аеропорту ця ж бригада медіа-санітарів СБУ. Трохи раніше фейковий мітинг проводили під будинком Vitaliy Shabunin. Все це смердить не дуже приємно і нагадує прийоми 2003 і 2013 року. Але нічого - пережили тоді, переживемо і зараз», - певен народний обранець.