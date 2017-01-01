Лещенко про свої зв'язки з Григоришиним: Коментувати це – отже, втрачати гідність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Лещенко

Лещенко: Я не хочу коментувати плітки

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко в інтерв’ю «Цензору» відмовився коментувати свої зв'язки з олігархом Костянтином Григоришиним.

Так, нардеп відхрестився від зустрічі з Григоришиним у Лондоні, про яку йдеться у «плівках Онищенка». За його словами, те, що обговорюють нардеп-утікач Олександр Онищенко з екс-депутатом Миколою Мартиненком на цьому записі – неправда. «У Лондоні я ні з Григоришиним, ні з іншими олігархами не зустрічався», – стверджує Лещенко.

«По-перше, це була зустріч двох людей, у яких є серйозні неприємності із законом. І які, мов бабусі-пліткарки, сидять і перемивають кісточки, діляться інформацією, якою не володіють, яку їм передала третя особа. Але і ця особа цією інформацією не володіє!» – сказав він.

«Коментувати це – отже, втрачати гідність. Скажу одне: те, що вони говорять, – це неправда. І в Лондоні я ні з Григоришиним, ні з іншими олігархами і бізнесменами не зустрічався. Крім Чичваркіна (Євген Чичваркін, російський підприємець. – Ред.), і це було абсолютно не пов'язано з політикою», – переконував Лещенко.

На пряме запитання журналіста про те, чи літав він з Григоришиним на його приватному літаку в Москву, а потім у Куршавель, як про це писали ЗМІ, він відбувся відповіддю: «Ось як Мартиненко не хоче коментувати плітки, так і я не хочу коментувати плітки...»