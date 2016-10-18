Листи Клінтон: спецслужби США знайшли посередників між Росією і WikiLeaks

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Несекретна версія доповіді, обсяг якої понад 50 сторінок, буде оприлюднена на початку наступного тижня

Розвідувальні служби США стверджують, що вони нібито знайшли посередників між Росією і сайтом WikiLeaks, які передали документи Демократичної партії США для публікації.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, що знайомі зі змістом доповіді, яка напередодні була передана президенту США Бараку Обамі.

При цьому телеканал не наводить імен, а також будь-яких доказів на користь цієї версії американських розвідників.

Раніше офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що президент США Барак Обама ознайомився з представленою розвідкою доповіддю про «втручання» Росії в американські президентські вибори і не планує робити заяв за фактом отримання документа.

Несекретна версія доповіді, обсяг якої понад 50 сторінок, буде оприлюднена на початку наступного тижня.