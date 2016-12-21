Директор ЦРУ: готується доповідь про російські кібератаки

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Главу ЦРУ відмовився розкривати деталі про те, чи виявили фахівці зв'язок Росії з WikiLeaks

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Бреннан заявив, що доповідь американської розвідки по кібератаках буде сфокусована лише на тому, як «втручалася» Росія в президентські вибори США. Про це він розповів в інтерв'ю PBS.

«Так, ми знаємо, що кілька країн залучені в цю сферу діяльності і діють таким чином, щоб збирати і розкривати інформацію. Але ця доповідь сфокусована лише на те, що Росія зробила в ході президентських виборів», - заявив Бреннан.

Главу ЦРУ відмовився розкривати деталі про те,чи виявили фахівці зв'язок Росії з WikiLeaks і чи хотіла Москва допомогти виграти Дональду Трампу, до того, як доповідь буде завершена і представлена як чинному президенту США Бараку Обамі, так і обраному - Дональду Трампу.