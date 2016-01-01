Літак AirBaltic здійснив екстрену посадку в Ризі
- 29 Грудня, 05:58
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У зв'язку з інцидентом в аеропорту були введені підвищені заходи безпеки через технічні причини
У міжнародному аеропорту «Рига» через технічну несправність шасі літак авіакомпанії AirBaltic, який вилітив з Копенгагена в Ригу, здійснив екстрену посадку із запізненням, передає Delfi.
За попередньою інформацією, в літаку знаходилися 64 пасажири і чотири члени екіпажу.
Повідомляється, що повітряне судно повинно було прибути в Ригу в 17.40, але літак зміг приземлитися тільки о 18:48.
«У літака виникли проблеми з шасі», - сказав член правління аеропорту Талис Лінкайтіс.
У зв'язку з інцидентом в аеропорту були введені підвищені заходи безпеки через технічні причини.