Літак AirBaltic здійснив екстрену посадку в Ризі

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У зв'язку з інцидентом в аеропорту були введені підвищені заходи безпеки через технічні причини

У міжнародному аеропорту «Рига» через технічну несправність шасі літак авіакомпанії AirBaltic, який вилітив з Копенгагена в Ригу, здійснив екстрену посадку із запізненням, передає Delfi.

За попередньою інформацією, в літаку знаходилися 64 пасажири і чотири члени екіпажу.

Повідомляється, що повітряне судно повинно було прибути в Ригу в 17.40, але літак зміг приземлитися тільки о 18:48.

«У літака виникли проблеми з шасі», - сказав член правління аеропорту Талис Лінкайтіс.

У зв'язку з інцидентом в аеропорту були введені підвищені заходи безпеки через технічні причини.