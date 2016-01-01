Опубліковано супутниковий знімок місця падіння російського Ту-154

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Супутникові знімки з європейського космічного апарату Sentinel-1B, отримані через годину після трагедії

Російський інститут космічних досліджень РАН опублікував радіолокаційне зображення місця катастрофи літака Ту-154 Міноборони РФ, який 25 грудня 2016 року зазнав аварії над Чорним морем.

За даними інституту, зображення отримане за допомогою космічного апарату Sentinel-1B (Європейське космічне агентство), знято в 6:31 за московським (місцевим) часом.

За словами співробітниці Інституту космічних досліджень РАН Ольги Лаврової супутникові знімки з європейського космічного апарату Sentinel-1B, отримані через годину після трагедії, вказали місце падіння літака з точністю до 10 метрів, повідомляє ТАСС.

«На знімку видно, де розлилося по морю паливо, де вузька частина, так би мовити, «носик» плями. Скоріш за все, там стався удар літака об поверхню води, а далі пляма поширюється на південний схід. Знімок має розподільну здатність 10 метрів в пікселі. Від берега до «носика» - 1,4 кілометра», - сказала вона.

Як повідомили в ФСБ, ознак теракту поки не виявлено. Основними версіями катастрофи літака вважаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне паливо, помилка пілота і технічна несправність.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував в сирійську провінцію Латакія. Музиканти ансамблю повинні були дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймим.

Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі виявлено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак впав в шести кілометрах від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

В колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 Міноборони РФ настала в результаті теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.