Литва припинить пасажирські перевезення залізницею до Москви

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«Литовська залізниця»

З понеділка (15 травня - ред.) вагони «Литовської залізниці» перестануть причіплювати до російського поїзда, що курсує за маршрутом Калінінград-Вільнюс-Москва

Державна компанія «Литовська залізниця» відмовилася від перевезень пасажирів у Москву, передає Delfi.

«З міркувань економії коштів державна компанія «Литовська залізниця» відмовилася від перевезень пасажирів у Москву. Компанія стверджує, що завдяки цьому вона зможе економити щорічно 2 млн євро, а пасажири і надалі зможуть їздити в Росію російськими потягами», - сказано в повідомленні.

З понеділка (15 травня - ред.) вагони «Литовської залізниці» перестануть причіплювати до російського поїзда, що курсує за маршрутом Калінінград-Вільнюс-Москва.

«У трьох додаткових вагонах в середньому їздило приблизно 20 пасажирів. Маршрут збережеться і надалі, однак у Вільнюсі ми перестанемо причіплювати свої вагони. Завдяки цьому скоротяться наші витрати», - сказав заступник гендиректора компанії Лінас Баужіс.

Повідомляється, що в 2016 році «Литовська залізниця» перевезла в Москву і назад майже на 27% пасажирів менше, ніж у 2015 році.

Нагадаємо, з 25 жовтня 2015 року Україна припинила повітряне сполучення з Росією.

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