Віталій Єрмаков



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Євромайдан в Україні

За найсприятливішим сценарієм, Україна може отримати безвізовий режим до кінця весни. Але є ще кілька істотних перешкод

Європа зробила черговий крок назустріч Україні: комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ остаточно затвердив проект резолюції про внесення України до переліку країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги. За відповідне рішення проголосували 39 членів комітету, один утримався та четверо були проти.

Раніше Комітет постійних представників країн – членів ЄС (COREPER) на зустрічі у Брюсселі формально схвалив рішення про візову лібералізацію для України. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Чи означає новина, що українці тепер гарантовано отримають безвіз з Європою? На жаль, ні. Це ще не кінець. На шляху до безвізового режиму для України ще кілька перешкод.

Перша – євродепутати: за безвізовий режим з Україною має ще проголосувати Європарламент у цілому, а не тільки окремі комітети.

– євродепутати: за безвізовий режим з Україною має ще проголосувати Європарламент у цілому, а не тільки окремі комітети. Друга – Рада ЄС. Навіть якщо за скасування віз проголосує Європарламент, це ще не означає, що «справу зроблено». Рішення депутатів має затвердити ще один законодавчий орган Європи – Рада Євросоюзу.

В які терміни може бути подолано ці перешкоди? Поки що сказати важко. Відомо, що Європарламент має голосувати 5 квітня. А ось коли буде приймати рішення Рада ЄС, ще невідомо. Хоча ще в липні 2016 року єврокомісар з питань європейської політики Йоганнес Хан обіцяв, що рішення стосовно України мають прийняти найближчим часом.

«Ми сподіваємося, що зможемо прийняти наше рішення найпізніше в жовтні», – наголосив комісар на одній із зустрічей з українськими журналістами.

Що стосується зобов’язань України, то, за переконаннями експертів, вони всі виконані. Детально про це ви можете дізнатися з відео спеціальної прес-конференції у «Главкомі».

Прес-конференція: «Безвіз – бути чи не бути? Ось у чому питання»

Куди можна буде їздити без візи

Якщо Євросоюз таки спростить в'їзд для українців, то без візи можна буде відвідати практично будь-яку країну ЄС. Виняток – Великобританія й Ірландія, які є членом Евросоюзу, але не входять до складу Шенгенської зони.

Але без «штампу» в паспорті можна буде відвідати інші країни, які до цієї зони входять. Наприклад, Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швецію.

Обмеження після скасування віз

Тим, хто захоче потрапити в Європу без візи, потрібно пам'ятати про обмеження, які накладають європейці на спрощену систему перетину кордону ЄС для українців.

По-перше , без візи до Євросоюзу можна потрапити тільки з біометричним паспортом.

, без візи до Євросоюзу можна потрапити тільки з біометричним паспортом. По-друге , віза не потрібна виключно при короткострокових поїздках – до 90 днів. Якщо ви пробудете довше, то вам узагалі можуть заборонити в'їзд на територію ЄС.

, віза не потрібна виключно при короткострокових поїздках – до 90 днів. Якщо ви пробудете довше, то вам узагалі можуть заборонити в'їзд на територію ЄС. По-третє , «безвізова» поїздка виключає можливість працевлаштування в Європі. Якщо ви хочете поїхати в ЄС, щоб знайти роботу, отримати візу таки доведеться.

, «безвізова» поїздка виключає можливість працевлаштування в Європі. Якщо ви хочете поїхати в ЄС, щоб знайти роботу, отримати візу таки доведеться. По-четверте, ви можете їхати на навчання до Євросоюзу без візи тільки якщо навчання триває не більше 90 днів. Інакше, знову ж таки, потрібна віза.

Які потрібні документи

У теорії, щоб потрапити до ЄС без візи, вам може вистачити лише біометричного паспорта. Але на практиці на митниці у вас мають право попросити документи, які підтверджують вашу платоспроможність та належні умови перебування. Також вас можуть запитати про мету поїздки, яку ви повинні підтвердити документально.

Іншими словами, вам потрібно мати при собі всі ті самі документи, які ви зазвичай збираєте при оформленні візи. Різниця лише в тому, що вам не потрібно буде платити візовий збір і витрачати час на її отримання.