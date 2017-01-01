Лондон відмовив Шотландії в обговоренні референдуму про незалежність

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У Шотландії не згодні з результатами референдуму про членство Британії в ЄС

Уряд Великої Британії відхилив пропозицію шотландського уряду щодо переговорів про проведення нового референдуму про незалежність в кінці 2018 або початку 2019 року.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином Лондон відповів на рішення парламенту Шотландії про переговори щодо другого референдуму про незалежність.

«Було б несправедливо до народу Шотландії просити їх прийняти важливе рішення без необхідної інформації про наші майбутні відносини з Європою або про те, як буде виглядати незалежна Шотландія», — заявив перший міністр Нікола Стерджен.

Нагадаємо, шотландський парламент підтримав проведення другого референдуму про незалежність.

У Шотландії не згодні з результатами референдуму про членство Британії в ЄС. Більшість шотландців — 62% — під час минулого референдуму в 2016 році проголосували за збереження членства країни в Євросоюзі.

Згідно із законом, перед тим як подавати запит про референдум в уряд Британії, Стерджен повинна отримати дозвіл шотландського парламенту.

Британський уряд вже заявив, що заблокує всі спроби проведення нового референдуму в Шотландії до закінчення процедури «брексіта».

Депутати Національного парламенту Шотландії 21 березня почали дводенні дебати про можливість проведення другого референдуму про незалежність регіону. Відповідну ініціативу висунула Шотландська національна партія через те, що майбутній вихід Великобританії з Євросоюзу створив якісно нову ситуацію.