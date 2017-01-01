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    Луценко: "бурштинова мафія" повернула державі 2 млн гривень

    • Сьогодні, 12:31
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    Юрій Луценко
    Униан
    Юрій Луценко

    31 особу притягнуто до відповідальності

    Тридцять одну особу притягнуто до кримінальної відповідальності в ході справи «бурштинової мафії». Про це на прес-конференції в Рівному повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

    За його словами, 12 бригадирів старателів визнали свою вину, засуджені та дали свідчення про організаторів. А 13 рядових копачів підписали угоди зі слідством.

    «Завдяки підписанню угод державі повернуто 2 млн гривень. Але я, на жаль, не можу сказати, що спецоперація покінчила з бурштиновою мафією. За даними оперативних служб, мафії був нанесений удар, але вона не подолана», — сказав Луценко.

    Водночас Генпрокурор додав, що шість організаторів «бурштинової мафії» знайомляться з результатами слідства.

    Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області Богдана Подубинського. 

    Юрій Луценко Генпрокурор бурштин Рівненщина
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