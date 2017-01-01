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    Луценко призначив нових прокурорів у Рівненській і Чернівецькій областях

    • Сьогодні, 10:28
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    Прокурор Богдан Подубинський
    Прокурор Богдан Подубинський

    За словами генпрокурора, у Рівненській області наразі врегульована ситуація із видобутком бурштину

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області Богдана Подубинського. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

    «Генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні у Рівному представив нового прокурора області. На цій посаді Богдан Подубинський замінює Олега Соболя, якого наказом перевено у Чернівецьку область», – написала Сарган.

    При цьому, за словами Луценка, в Чернівецькій області, куди переведено екс-прокурора Рівненської області Соболя, критична ситуація.

    «Ситуація там критична. Чернівецька область потребує порядку. В першу чергу це пов’язано з контрабандою та вивезенням лісу. Власне, контрабанда існує в багатьох областях, але такої відкритої я не бачив навіть на Одещині чи Харківщині. Тому я прийняв рішення відправити пана Соболя саме в Чернівці», – сказав Луценко.

    При цьому, за словами генпрокурора, у Рівненській області наразі врегульовано ситуацію із видобутком бурштину.

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