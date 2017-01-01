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    Луценко розповів, кого збирається звільнити з прокуратури

    • Сьогодні, 12:15
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    Юрій Луценко
    Юрій Луценко

    У Генпрокуратурі вивчать, хто з прокурорів брав хабарі

    Генінспекція перевірить старі справи щодо працівників прокуратур, яких раніше підозрювали у скоєнні корупційних злочинів. Про це на брифінгу заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

    «Керівнику генінспекції (ГПУ) доручено проаналізувати всі старі справи подібного характеру і прийняти принципове рішення – ті, хто приховував декларації, майно своє і своїх близьких, ті, хто невідповідне вказував, ті, хто взагалі не заповнив декларацію… всі мають бути звільнені з органів прокуратури», – сказав він.

    Луценко зазначив, що кілька десятків працівників органів прокуратури не заповнили декларації.
    Генпрокурор також додав, що не заслуговує працювати у прокуратурі прокурор, якого підозрюють у крадіжці талонів на бензин на АЗС.

    Як повідомлялося, колишнім заступникам прокурора міста Суми оголошено підозру у справі про неправомірні дії стосовно учасників Революції гідності на початку 2014 року.

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