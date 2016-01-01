Луценко розповів, якою буде прокурорська зарплата в новому році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Луценко

Прокурори в 2017 році отримуватимуть удвічі більше, ніж у 2016-му

У державному бюджеті на 2017 рік передбачено майже подвійне підвищення стартових зарплат прокурорам.

Про це повідомив журналістам генпрокурор Юрій Луценко в кулуарах парламенту.

«Я задоволений, що прокуратура отримає більше грошей. На даний момент стартова зарплата прокурорів становить менше 4 тисяч гривень. Після ухвалення Держбюджету буде стартувати із 7 тисяч гривень», – сказав Луценко.

На його думку, таке підвищення дасть змогу прийти до прокуратури більшій кількості людей з-поза системи.

«Якщо колись на конкурси із заміщення посад у місцевих прокуратурах, які проводив мій попередник Шокін, подалося лише 11% бажаючих зі сторони, то нині в конкурсі взяло участь понад 70% таких людей, почувши про підвищення зарплат», – додав генпрокурор.

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Джерело: Укрінформ