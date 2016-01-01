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    Луценко розповів, якою буде прокурорська зарплата в новому році

    • Вчора, 17:49
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    Юрій Луценко
    Юрій Луценко

    Прокурори в 2017 році отримуватимуть удвічі більше, ніж у 2016-му

    У державному бюджеті на 2017 рік передбачено майже подвійне підвищення стартових зарплат прокурорам.

    Про це повідомив журналістам генпрокурор Юрій Луценко в кулуарах парламенту.

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    «Я задоволений, що прокуратура отримає більше грошей. На даний момент стартова зарплата прокурорів становить менше 4 тисяч гривень. Після ухвалення Держбюджету буде стартувати із 7 тисяч гривень», – сказав Луценко.

    На його думку, таке підвищення дасть змогу прийти до прокуратури більшій кількості людей з-поза системи.

    «Якщо колись на конкурси із заміщення посад у місцевих прокуратурах, які проводив мій попередник Шокін, подалося лише 11% бажаючих зі сторони, то нині в конкурсі взяло участь понад 70% таких людей, почувши про підвищення зарплат», – додав генпрокурор.

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    Джерело: Укрінформ

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