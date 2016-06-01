Луценко звільнив слідчого прокуратури через крадіжку талонів на пальне

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Юрій Луценко

Слідчий ГПУ крав талони на бензин на АЗС

Генеральний прокурор Юрій Луценко звільнив слідчого Генпрокуратури Олексія Алфімова після крадіжки талонів на пальне. Про це повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

«Службове розслідування закінчилося доганою. Мене це не влаштовує. Відповідне доручення отримав керівник Генінспекції. Кілька днів тому моїм наказом пана Алфімова було звільнено з органів прокуратури», – наголосив Луценко.

Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції Луценко розповів, кого збирається звільнити з прокуратури. Генінспекція перевірить старі справи щодо працівників прокуратур, яких раніше підозрювали у скоєнні корупційних злочинів.

Луценко зазначив, що кілька десятків працівників органів прокуратури не заповнили декларації.

Генпрокурор також додав, що не заслуговує працювати у прокуратурі прокурор, якого підозрюють у крадіжці талонів на бензин на АЗС.