Луцькі правоохоронці виявили арсенал боєприпасів завдяки побутовому скандалу

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Граната Ф-1

Пакунок з боєприпасами вилучили, власнику арсеналу загрожує від трьох до семи років ув’язнення

У Луцьку поліція виявила в квартирі арсенал боєприпасів. Як повідомив «Уніан» головний спеціаліст сектору комунікації ГУ Нацполіції У Волинській області Олег Плазовський, п’ять гранат Ф-1 із запалами до них та 145 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї поліція вилучила ввечері 14 травня.

За даними поліції, в одну із квартир на Київському майдані вчора поліція приїхала на виклик через сімейний конфлікт. За словами Плазовського, пакет з боєприпасами правоохоронцям передала 53-річна лучанка. Як вона пояснила поліцейським, боєприпаси належать її співмешканцеві, 31-річному місцевому жителю, який проходив контрактну служу в зоні АТО.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції, спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області. Пакунок з боєприпасами вилучили. У ньому знаходилось, зокрема, п’ять корпусів гранати «Ф-1», п’ять запалів, 80 набоїв калібру 9 мм та 65 набоїв калібру 5,45 мм. Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років ув’язнення. Триває досудове розслідування.