Лукашенко передав «привіт» Медведєву: ніхто нас не поставить на коліна

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Низьких цін ми не хочемо на газ. Нам треба, щоб керівництво братньої Росії виконувало свої зобов'язання – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якщо Білорусь платитиме за газ за європейськими цінами, то прем’єр-міністру РФ Медведєву «за дещо теж доведеться заплатити» і що «бухгалтерія і ціна на газ» не повинні лежати в основі відносин між країнами. Про це він заявив сьогодні на нараді в Мінську, повідомляє БелТА.

Так президент Білорусі відповів на слова Дмитра Медведєва, які прем'єр-міністр Росії виголосив у Бішкеку на міжурядовому засіданні в рамках Євразійського економічного союзу 7 березня. Тоді прем'єр Росії закликав учасників засідання не «вправлятися в підрахунках» цін на російський газ.

Так прем'єр відповів на слова Лукашенка про те, що Білорусь має право на зниження ціни російського газу через здешевлення нафти, які той виголосив на прес-конференції 3 березня.

На сьогоднішній нараді Лукашенко зазначив: «Мене найбільше здивували заяви мого запеклого друга Медведєва. Нас, до речі, вже лякати починають, що природний газ ми будемо купувати за європейськими цінами. Типу того, що будете платити не 150 дол., а 200 дол. Це, знаєте, схоже на те, що натяк усім – в Росії перш за все і в Білорусі – що ми є дармоїдами в Росії: ось, бачте, вони нам роблять якийсь подарунок».

«Я теж не хочу в деталі вникати, але Медведєв має розуміти, що якщо ми платитимемо як в Європі, то є дещо, за що йому теж доведеться заплатити. І ціна буде неймовірно вищою, ніж ціна на природний газ. Мені здавалося, і, я думаю, досі, напевно, переважна більшість російських людей і росіян думають і розуміють, що наші відносини з Росією – це не бухгалтерія... Скажу дуже коротко і чітко, чого ми хочемо: ніяких низьких цін ми не хочемо на газ. Нам треба, щоб керівництво братньої Росії виконувало свої зобов'язання. За змістом і за духом», – сказав він.

«Якщо хтось із розумників там думає, що нас можна постійно нахиляти і ставити на коліна, цього не буде», – резюмував Лукашенко.