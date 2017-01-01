Медведєв показав «рівноправним партнерам» в Євразійському союзі, де їхнє місце

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Фото ТАСС Дмитро Медведєв

Російський прем'єр нагадав, що в союзі «ніхто нікого насильно не тримає»

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв закликав партнерів по Євразійському економічному союзу (ЄАЕС) «не вправлятися у підрахунках» ціни на російський газ.

Російський прем'єр підкреслив, що якби деякі країни-учасниці свого часу не приєдналися до ЄАЕС, то були б змушені купувати газ за вищими цінами. «200 доларів за тисячу кубометрів. Ось і все. І не потрібно нічого доводити, вправлятися в підрахунках. Все було б істотно, набагато дорожче», - заявив він на засіданні Євразійського міжурядової ради в Бішкеку.

На закінчення Медведєв нагадав, що в союзі «ніхто нікого насильно не тримає».