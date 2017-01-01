Лукашенко розповів, як Путін створював Митний союз у себе на кухні

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Глава Білорусі сподівався на рівні умови для членів угоди, а не на збитки

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час великої конференції розповів про те, як насправді створювався Митний Союз у президента РФ Володимира Путіна вдома на кухні. Уникаючи метафор, він заявив, що команда була вперше сформована просто на серветці.

За словами Лукашенка, серед запрошених був він, колишній президент України Леонід Кучма і глава Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Молодий Путін був шокований тим, що було сформовано до його приходу в уряд і назвав тодішній порядок в країні нонсенсом, попросивши допомоги у своїх колег.

Відзначається, що після цього президент РФ записав всіх членів союзу на серветці.

«Чому ми до нього приєдналися? Тому що Росія запросила нас! Ми очікували, що цей союз буде грунтуватися на рівних правах», - розповів Лукашенко.

За словами глави Білорусії, через нерівні цін і нерівні умови Білорусь від цього союзу втратила 15 млрд дол. Тому Росія погодилася надати Білорусі 5 млрд дол кредиту.

«Але подивіться, вони взяли у нас 15 млрд дол, а потім надали нам наші ж гроші, точніше тільки третину від них. До речі - по процентній ставці в три рази вище, ніж пропозиції МВФ. Це нормально?" - сказав з обуренням Лукашенко.