  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Лутковська прибула до окупованого Криму для зустрічі з українськими політв’язнями

    • 26 Грудня, 15:11
    • Розсилка

    Омбудсмен зараз знаходиться на території СІЗО окупованого Сімферополя

    Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерия Лутковская приїхала до окупованого Криму, щоб зустрітися з політичними в'язнями, які тримаються в Криму, а також тими засудженими, хто звернувся з проханням про передачу на материкову частину.
    Про це у своєму Фейсбук повідомив керівник Секретаріату Уповноваженого Богдан Крикливенко.

    «Після 3 місяців, і особливо тяжких 2 останніх діб переговорів нам вдалося отримати можливість зустрічі із політичними в'язнями», - написав він.

    Читайте також

    «Ми просили зустрічі із 42 особами, нам надали можливість зустрітися із трьома, в тому числі із Ахтемом Чийгозом», - додав Крикливенко.

    Він повідомив, що наразі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерия Лутковская та Уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова знаходяться на території СІЗО м. Сімферополя.

    «Слід наголосити, це офіційний візит Уповноваженого до своїх громадян, навіть якщо територія тимчасово окупована. Ми своїх не залишаємо!», - наголосив він.

    Читайте також
    Валерія Лутковська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ