Лутковська прибула до окупованого Криму для зустрічі з українськими політв’язнями

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Омбудсмен зараз знаходиться на території СІЗО окупованого Сімферополя

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерия Лутковская приїхала до окупованого Криму, щоб зустрітися з політичними в'язнями, які тримаються в Криму, а також тими засудженими, хто звернувся з проханням про передачу на материкову частину.Про це у своєму Фейсбук повідомив керівник Секретаріату Уповноваженого Богдан Крикливенко.

«Після 3 місяців, і особливо тяжких 2 останніх діб переговорів нам вдалося отримати можливість зустрічі із політичними в'язнями», - написав він.

«Ми просили зустрічі із 42 особами, нам надали можливість зустрітися із трьома, в тому числі із Ахтемом Чийгозом», - додав Крикливенко.

Він повідомив, що наразі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерия Лутковская та Уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова знаходяться на території СІЗО м. Сімферополя.

«Слід наголосити, це офіційний візит Уповноваженого до своїх громадян, навіть якщо територія тимчасово окупована. Ми своїх не залишаємо!», - наголосив він.