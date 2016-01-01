Лутковська прибула до окупованого Криму для зустрічі з українськими політв’язнями
- 26 Грудня, 15:11
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Омбудсмен зараз знаходиться на території СІЗО окупованого СімферополяУповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерия Лутковская приїхала до окупованого Криму, щоб зустрітися з політичними в'язнями, які тримаються в Криму, а також тими засудженими, хто звернувся з проханням про передачу на материкову частину.
Про це у своєму Фейсбук повідомив керівник Секретаріату Уповноваженого Богдан Крикливенко.
«Після 3 місяців, і особливо тяжких 2 останніх діб переговорів нам вдалося отримати можливість зустрічі із політичними в'язнями», - написав він.
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«Ми просили зустрічі із 42 особами, нам надали можливість зустрітися із трьома, в тому числі із Ахтемом Чийгозом», - додав Крикливенко.
Він повідомив, що наразі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерия Лутковская та Уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова знаходяться на території СІЗО м. Сімферополя.
«Слід наголосити, це офіційний візит Уповноваженого до своїх громадян, навіть якщо територія тимчасово окупована. Ми своїх не залишаємо!», - наголосив він.