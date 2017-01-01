Львівська облрада засудила штурм, який влаштували націоналісти

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Львівська обласна рада

Депутати від «Свободи» виступили проти прийняття такої заяви

Депутати Львівської обласної ради прийняли заяву облради щодо подій 30 травня 2017 року.

Із тексту заяви виключили тільки один пукт із посиланням на статтю 186 - пограбування, оскільки, за словами прокурора області Юрія Квятківського, наразі представники кулінарного коледжу не написали заяву про вчинення злочину з боку мітингуючих.

За словами Квятківського, якщо така заява про пограбування надійде у правоохоронні органи, то від силовиків буде розглянута й слідчий прийме рішення про відкриття кримінального провадження.

Решта тексту заяви прийнято без змін.

Львівську облраду у вівторок захопили російськомовні націоналісти. В основному серед тих, хто захопив облраду були представники «Нацкорпусу». Активісти увірвалися у Львівську облраду і кинули димові шашки. Під час штурму постраждала вагітна жінка.

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