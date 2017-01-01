Сміттєвий колапс у Львові: поліція відкрила нове провадження за статею запобігання інфекційним захворюванням

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Сміття у Львові. Фото УНІАН

Правоохоронці отримали доступ до документів 43 комунальних підприємств Львова, які відповідають за вивезенням побутових відходів

Головне управління Національної поліції у Львівській області розслідує нове кримінальне провадження, в якому підозрює посадових осіб, уповноважених за вивезення та утилізацію твердих побутових відходів зі Львова.

Як стало відомо «Главкому», відповідне провадження зареєстроване 16 травня в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.325 КК України «Порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

У рамках цього досудове розслідування правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів 43 комунальних підприємств Львова: «Рясне 403», «Варшавське 407», «№500», «Північне 411», «Дністер», «Дім», «Сокільницьке», «Княже місто», «Навколо базару», «Левандівка», «№504», «Під Голоском 410», «Південне», «За Замком», «Сяйво» , «Скнилівок», «Хуторівка», «Богданівка», «Янів 405», «Господар», «Збоїща 408», «Старий Сихів», «Балатон 409», «Центральне», «Затишне», «Львівський ліхтар», «Сигнівка», «Айсберг», «Вулецьке», «Бондарівка», «Під Зуброю», «Рясне 402», «Магістральне», «Граніт», «№503», «Тополя 406», «Стимул-Сихів», «Житловик-С», «Снопківське», «Цитадель-центр», «Сонячне», «Нове», «Старий Львів».

Слідство цікавить інформація про вивезення/невивезення сміття з сміттєвих майданчиків (баків) міста, у тому числі кількість звернень громадян, громадських організацій з цих питань, починаючи з 1 червня 2016 року.

Окремо поліція проведе виїмку у Львівській міській раді протоколів засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де обговорювались проблеми вивезення сміття у Львові, аудіозаписів (стенограм) таких засідань.

Як повідомляв «Главком», 15 травня міський голова Львова Андрій Садовий заговорив про можливість запровадження у Львові надзвичайного стану. В управлінні здоров'я Львівської міської ради додали: мешканці мають посилювати особисту гігієну, обмежити перебування на вулиці.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався обвал, після виникнення пожежі. Під завалами було знайдено тіла трьох рятувальників, четвертий зник безвісти. Після цього полігон, що приймав сміття зі Львова, закрили.

30 січня 2017 року Львівський апеляційний адмінсуд визнав протиправною бездіяльність міського голови Львова і виконавчого комітету Львівської міськради у вирішенні проблеми Грибовицького сміттєзвалища.

Феміда зобов’язала виконавчий комітет міськради припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища. Зокрема, зобов’язано невідкладно вжити заходів до припинення вивезення ЛКП «Збиранка» відходів на Грибовицьке сміттєзвалище.

13 березня мер Львову Андрій Садовий заявив, що прокуратура готує йому підозру у вчиненні кримінального злочину.