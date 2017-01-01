У Львові через сміття можуть запровадити надзвичайний стан

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Фото: УНІАН Сміття у Львові

Жителів закликають посилювати особисту гігієну, обмежити перебування на вулиці

У Львові можуть запровадити надзвичайний стан. При цьому містян закликають посилювати особисту гігієну, обмежити перебування на вулиці.

«Ситуація у Львові є критичною. Скоро буде надзвичайна ситуація», – повідомив мер Львова Андрій Садовий, пише «Депо.Львів».

Директор департаменту гуманітарної політики Галина Слічна розповіла, що через невивезене сміття у місті склалася загрозлива ситуація для жителів, перш за все для дітей. Зараз у Львові проводиться дератизація, щоб уникнути збільшення популяції щурів.

«Не дай Боже, але у місті може бути і надзвичайний стан. Мешканці мають посилювати особисту гігієну, обмежити перебування на вулиці», – повідомив начальник управління здоров'я Львівської міської ради Володимир Зуб.

Садовий додав, що у вівторок буде в Києві і намагатиметься там вирішити ситуацію з вивезенням сміття у Львові. «Є загроза для надзвичайного стану. Якщо держава почне нарешті виконувати свої обов'язки то все буде добре», – сказав він.

Раніше стало відомо, що китайська компанія побудує сміттєспалювальний завод на Львівщині.

Нагадаємо, лише Червоноград погодився приймати сміття зі Львова.

Раніше повідомлялося, що уряд вирішив вивозити Львівське сміття на полігони області.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався обвал, після виникнення пожежі. Під завалами було знайдено тіла трьох рятувальників, четвертий зник безвісти. Після цього полігон, що приймав сміття зі Львова, закрили.