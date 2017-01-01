Львівський бабак віщує прихід весни за чотири тижні

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Львівські байбаки

З хатинки дістали бабака, який спрогнозував прихід весни вже менше, ніж за 4 тижні

Сьогодні, 15 лютого, на Стрітення у дитячому екологічному центрі Львова розбудили свою віщунку - байбака Марусю, щоб дізнатися прогноз на прихід весни.

З хатинки дістали бабака, який спрогнозував прихід весни вже менше, ніж за 4 тижні.

У центрі живе дві бабачихи, місію віщуна має Маруся. Торік вперше за 7 років львівяни залишились без бабачих прогнозів – головний віщун Мишко загинув через те, що його хтось нагодував солоним насінням, а два інші гризуни заснули надто пізно, відтак з гуманних міркувань їх не будили.

Щороку у Львові будять бабака саме на Стрітення. Вважається, що це день, коли зима зустрічається з весною. І здавна саме сьогодні люди спостерігали за змінами у природі, відтак прогнозували, якою буде погода.

Нагадаємо, 2 лютого у Харкові бабак Тимко передбачив українцям теплу весну, яка має початися за 6 тижнів.