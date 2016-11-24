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    Ляпас Росії. Білорусь видала громадянина РФ, який незаконно побував у Нагірному Карабасі, Азербайджану

    • Сьогодні, 14:05
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    Олександр Лапшин
    Олександр Лапшин

    Після слухань у Верховному суді постанову про екстрадицію вступило в силу

    Верховний суд Білорусі відхилив скаргу блогера Олександра Лапшина, який намагався оскаржити рішення про екстрадицію до Азербайджану, повідомляє «Інтерфакс».

    Після слухань у Верховному суді постанова про екстрадицію вступила в силу. Засідання проходило в закритому режимі без участі Лапшина.

    Як відомо, Лапшина затримали в Білорусі в грудні 2016 року на запит Азербайджану, його звинувачують в незаконному відвідуванні Нагірного Карабаху. Блогер є громадянином Росії, України та Ізраїлю.

    Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова назвала неприпустимою заплановану владою Білорусі видачу в Азербайджан блогера Олександра Лапшина.

    Росія та Ізраїль виступили проти видачі свого громадянина третьої країни. У Вірменії також організували кампанію на підтримку Лапшина.

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