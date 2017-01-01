Ляшко повідомив, що нардепом, який вдарив поліцейського на Донбасі, є Парасюк

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Нардеп вдарив поліцейського на Донбасі

За словами радикала, Парасюк має лікуватися

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко заявив, що нардепом, який вдарив поліцейського на Донеччині, виявився народний депутат Володимир Парасюк.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Володимир Парасюк ударив поліцейського на Донеччині. Це нижче плінтуса і дуже поганий приклад для всіх українців, чим би Парасюк не мотивував свої дії. Володимир або має тримати себе в руках, або лікуватися», – написав Ляшко.

«Кожен - незалежно від статусу і заслуг - має дотримуватися законів України, якщо ми поважаємо свою країну. При бардаку і вседозволеності не буде держави», – додав нардеп.



Нагадаємо, народний депутат, який бере участь у блокаді залізниці у Бахмуті, побив на блокпосту працівника поліції. Про це повідомила прес-служба ГУ НП у Донецькій області.

Встановлено, що у суботу 4 лютого на блокпості був зупинений автомобіль з вісьмома громадянами у військовій формі, в одного з яких виявлено карабін СКС.

У поліції відзначили, що у рамках контрдиверсійних заходів, які проводяться в області за розпорядженням штабу АТО, транспортні засоби підлягають необхідній перевірці для припинення трафіку нелегальної зброї та її витоку у мирні області України.

«Зі слів працівника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, які беруть участь у блокаді залізничного переїзду у Бахмуті, почав конфліктувати та перешкоджати здійсненню перевірки. Він надав вказівку водію покинути територію блокпосту та вдарив співробітника поліції в область тулубу», - повідомили у поліції.

Окрім того, за повідомленням правоохоронців, під час конфлікту депутат висловлювався нецензурною лайкою, висловлював погрози фізичної розправи у бік поліцейських та виказував наміри відібрати у них зброю у разі здійснення перевірок цього автомобілю на інших блокпостах.

Зазначається, що співробітник Бахмутського відділу поліції госпіталізований із забоєм грудної клітини.