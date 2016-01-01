Ляшко висунув Мосійчука на посаду голови Нацполіції

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Ляшко відзначає, що Мосійчук довів свою компетентність, працюючи заступником голови профільного комітету Ради

Народний депутат України Ігор Мосійчук буде брати участь у конкурсі на посаду голови Національної поліції України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

«Рішенням фракції Радикальної партії делегували на конкурс на керівника Національної поліції України Ігоря Мосійчука. Свою компетентність в області він довів і словом, й активно і продуктивно працюючи першим заступником голови Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності», - написав Ляшко.

Нагадаємо, 15 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оголосив консультативний конкурс на посаду керівника Національної поліції.

Як відомо, 17 вересня 2015 р. тодішній генпрокурор Віктор Шокін на засіданні Верховної Ради показав відео, на якому нардеп Мосійчук просить та отримує хабара за допомогу в підприємницькій діяльності.

Після цього парламент за процедурою ad hoc (рішення, призначене для конкретної проблеми) негайно дав згоду на арешт Мосійчука. При цьому подання про зняття недоторканності не розглядали профільні комітети, чого вимагає процедура. 10 травня 2016 р. Верховний суд визнав незаконною процедуру, за якою Мосійчука позбавили недоторканності, і повернув депутату імунітет від кримінального переслідування.