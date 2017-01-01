Люди, які перебувають в зоні АТО, не мусять сплачувати штрафи за кредитами, – суддя ВСУ

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Суддя судової палати у цивільних справах Верховного суду України Василь Гуменюк

Гуменюк розповів, що до них надійшла заява від громадянина, який перебуває в зоні АТО, якому нарахували за рішенням суду заборгованість про відсоткових ставках кредиту

Суддя судової палати у цивільних справах Верховного суду України Василь Гуменюк нагадав українським судам, а також банкам про те, що громадяни України, які взяли кредит у банках і вчасно його не повернули через перебування в зоні АТО, не повинні сплачувати штрафні санкції за кредитом.

Про це він сьогодні сказав на брифінгу.

Гуменюк розповів, що до них надійшла заява від громадянина, який перебуває в зоні АТО, якому нарахували за рішенням суду заборгованість про відсоткових ставках кредиту.

«Ми протрактували статтю 2 цього закону і постанову Кабінету міністрів відносно того, що громадяни, які перебувають в АТО, вони користуються пільгою, і за час перебування на цій території не сплачують ці штрафні санкції. І беззаперечно, суд цього не врахував при вирішенні питання, і ми вимушені були також повернути справу (назад до суду — ред.) для того, щоб були враховані вимоги закону», — наголосив суддя ВСУ.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд України проти запровадження смертної кари.

Джерело: УНН