Макрон наполягає провести переговори в «нормандському форматі» якнайшвидше

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Еммануель Макрон і Володимир Путін

Президент Франції хотів би у рамках «нормандського формату» заслухати доповідь ОБСЄ

Президент Франції Еммануель Макрон закликає якомога швидше провести переговори у «нормандському форматі».

Про це французький президент заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Ми обговорили втілення у життя мінського процесу. Наше бажання полягає в тому, щоб якомога швидше було проведено переговори у «нормандському форматі», - заявив Макрон.

Президент Франції зазначив, що хотів би у рамках «нормандського формату» заслухати доповідь ОБСЄ щодо ситуації на сході України.

«Я хотів би, щоб ми нарешті досягли деескалації конфлікту», - додав Макрон.

Зазначимо, що цитата президента Франції Еммануеля Макрона наводиться з його виступу на прес-конференції, яка була синхронно перекладена з французької на російську мову.