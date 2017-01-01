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    Макрон наполягає провести переговори в «нормандському форматі» якнайшвидше

    • Сьогодні, 19:12
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    Еммануель Макрон і Володимир Путін
    Еммануель Макрон і Володимир Путін

    Президент Франції хотів би у рамках «нормандського формату» заслухати доповідь ОБСЄ

    Президент Франції Еммануель Макрон закликає якомога швидше провести переговори у «нормандському форматі».

    Про це французький президент заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

    «Ми обговорили втілення у життя мінського процесу. Наше бажання полягає в тому, щоб якомога швидше було проведено переговори у «нормандському форматі», - заявив Макрон.

    Президент Франції зазначив, що хотів би у рамках «нормандського формату» заслухати доповідь ОБСЄ щодо ситуації на сході України.

    «Я хотів би, щоб ми нарешті досягли деескалації конфлікту», - додав Макрон.

    Зазначимо, що цитата президента Франції Еммануеля Макрона наводиться з його виступу на прес-конференції, яка була синхронно перекладена з французької на російську мову.

     

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