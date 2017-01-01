Макрон стримано привітав Путіна під час зустрічі в Парижі

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Серед головних питань порядку денного переговорів – ситуація у Сирії та російська воєнна агресія проти України

У Парижі розпочалася двостороння зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна.

Французький лідер стримано зустрів господаря Кремля на червоній доріжці перед входом до палацу, після чого президенти відбули на переговори віч-на-віч.

Згідно з програмою візиту, Макрон і Путін також візьмуть участь у робочому обіді та дадуть прес-конференцію для преси.

Серед головних питань порядку денного переговорів – ситуація у Сирії та російська воєнна агресія проти України.

Заключним пунктом програми візиту стане огляд президентами виставки, присвяченої 300-й річниці візиту Петра Першого до Франції.

Візит Путіна до Франції здійснюється на його прохання до президента Макрона.

Напередодні лідери G7 у своїй спільній заяві чітко наголосили на відповідальності Росії у «конфлікті» в Україні та підтвердили політику антиросійських санкцій – обмежувальні заходи триватимуть, доки РФ у повному обсязі не виконає Мінських домовленостей.

Як повідомлялося, Путін у Парижі готовий «надати пояснення» про українських політв'язнів.

Сім’ї українських політв’язнів, яких утримує Москва, звернулися з проханням до Макрона, щоб той вимагав від Путіна звільнення останніх.

Напередодні в столиці Франції, на площі Трокадеро, відбулась демонстрація, спрямована проти політики президента Російської Федерації Володимира Путіна.