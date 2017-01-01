Макрон планує запросити в уряд Франції представників лівих і правих політсил

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Президент Франції Еммануель Макрон

Французький президент хоче «прорватися» через поділ, який десятиліттями домінував у Франції

Очікується, що до уряду обраного президента Франції від руху «Вперед» Еммануеля Макрона увійдуть вчорашні конкуренти з лівих і правих політичних сил.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що Макрон хоче «прорватися» через поділ на лівих і правих, який десятиліттями домінував у Франції.

«Ми хочемо об'єднати людей, не рахуючись з попередніми розподілами, які стали безглуздими», - заявив глава Республіканського руху Франції Річард Ферран.

Повідомляється, що тактика «розділяй і володарюй» прихильника центризму Макрона викликає тривогу у Соціалістичної партії і у консерваторів. Вони побоюються, що подібні кроки допоможуть Макрону розширити свою електоральну базу перед парламентськими виборами в червні.

«Те, що пропонує Еммануель Макрон, - це «динамітизація», а не політична перебудова», - сказав консерватор Франсуа Бароін в інтерв'ю BFM TV.

«Бенуа Хамон, що зібрав трохи більше 6% голосів для Соціалістичної партії в першому турі президентських виборів у квітні заявив, що ліві не приєднаються до майбутнього уряду», - відзначають в агентстві.

Також Макрон заявив, що хоче створити команду з не більш ніж 15 міністрів, що менше, ніж у соціалістичному уряді, який йде у відставку.

Джерело: РБК-Україна