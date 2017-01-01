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    Макрон планує запросити в уряд Франції представників лівих і правих політсил

    • Сьогодні, 06:27
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    Президент Франції Еммануель Макрон
    Президент Франції Еммануель Макрон

    Французький президент хоче «прорватися» через поділ, який десятиліттями домінував у Франції

    Очікується, що до уряду обраного президента Франції від руху «Вперед» Еммануеля Макрона увійдуть вчорашні конкуренти з лівих і правих політичних сил.

    Про це повідомляє Reuters.

    Відзначається, що Макрон хоче «прорватися» через поділ на лівих і правих, який десятиліттями домінував у Франції.

    «Ми хочемо об'єднати людей, не рахуючись з попередніми розподілами, які стали безглуздими», - заявив глава Республіканського руху Франції Річард Ферран.

    Повідомляється, що тактика «розділяй і володарюй» прихильника центризму Макрона викликає тривогу у Соціалістичної партії і у консерваторів. Вони побоюються, що подібні кроки допоможуть Макрону розширити свою електоральну базу перед парламентськими виборами в червні.

    «Те, що пропонує Еммануель Макрон, - це «динамітизація», а не політична перебудова», - сказав консерватор Франсуа Бароін в інтерв'ю BFM TV.

    «Бенуа Хамон, що зібрав трохи більше 6% голосів для Соціалістичної партії в першому турі президентських виборів у квітні заявив, що ліві не приєднаються до майбутнього уряду», - відзначають в агентстві.

    Також Макрон заявив, що хоче створити команду з не більш ніж 15 міністрів, що менше, ніж у соціалістичному уряді, який йде у відставку.

    Як повідомляв «Главком», 14 травня Макрон призначив нового прем’єр-міністра Франції. Ним, як і очікувалося, став 46-річний мер Гавра, республіканець Едуар Філіп.

    Джерело: РБК-Україна

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