Макрон: Росія має виконувати взяті на себе зобов'язання по Донбасу

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Еммануель Макрон

Кандидат в президенти Франції зазначив, що «не буде підкорятися диктату Путіна»

У разі перемоги на виборах президента Франції Еммануель Макрон заявив, що має намір обговорювати з Москвою питання конфлікту на сході України і війни в Сирії.

Про це він сказав у ході дебатів з Марін Ле Пен напередодні другого туру виборів президента Франції, повідомляє RFI.

«Я не буду підкорятися диктату Путіна, і в цьому моя відміну від пані Ле Пен», - заявив Макрон.

За його словами, необхідно домогтися деескалації на Донбасі, і Росія повинна виконувати взяті на себе зобов'язання.

Ле Пен в свою чергу заявила, що «не треба вести холодну війну з Росією. Це велика країна. Росія не демонструвала ворожості по відношенню до Франції».

Макрон натомість звинуватив її в тому, що вона не відповідає на питання про те, як вона буде вибудовувати відносини з президентами Росії і США.

Як повідомляв «Главком», теледебати між Макроном та Ле Пен тривали понад 2 години. За попередніми підрахунками, їх подивилось понад 20 мільйонів глядачів.

За даними опитування Elabe, 63% французів вважали більш переконливим на дебатах Еммануеля Макрона, 34% сподобалась риторика Марін Ле Пен.

Детальніше читайте: «У Франції відбулися передвиборчі дебати Макрона та Ле Пен: головні тези»