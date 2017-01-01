Макрон відмовився переглядати кліматичну угоду заради США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еммануель Макрон

Президент Франції сказав, що продовжить співпрацювати з Вашингтоном, проте про кліматичну угоду мова більше не йтиме

Під час телефонної розмови між президентами Франції і США, Еммануель Макрон попередив Дональда Трампа, що Паризька кліматична угода не може бути переглянута заради США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело серед французьких чиновників, наближений до Макрону.

Президент Франції сказав, що Париж продовжить співпрацювати з Вашингтоном, проте про кліматичну угоду мова більше не йтиме.

Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив вихід США з Паризької кліматичної угоди. Своє рішення він пояснив тим, що виконання цієї угоди, «укладеної попередньою адміністрацією» призведе до скорочення американського виробництва.

Водночас, він підкреслив, що американська сторона паралельно розпочне переговори про поновлення членства в Паризькій чи абсолютно новій угоді на умовах, «які є справедливими для Сполучених Штатів».