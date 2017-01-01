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    Трамп підтвердив вихід США з Паризької кліматичної угоди

    • Сьогодні, 00:22
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    До Паризької кліматичної угоди приєдналися 195 держав, у тому числі Україна
    До Паризької кліматичної угоди приєдналися 195 держав, у тому числі Україна

    «Повірте мені, це не те, що нам потрібно!»- пояснив президент Трамп

    Президент США Дональд Трамп зробив офіційну заяву про вихід Сполучених Штатів з глобальної кліматичної угоди, спрямованої на зменшення парникових викидів та забруднення атмосфери з метою протистояння наслідкам глобального потепління.

    Про це американський лідер заявив під час спеціального виступу у Рожевому саду на території Білого дому.

    «Отже, ми виходимо, - наголосив Трамп. - Паризька угода є дуже несправедливою, на найвищому рівні, для Сполучених Штатів».

    Водночас, він підкреслив, що американська сторона паралельно розпочне переговори про поновлення членства в Паризькій чи абсолютно новій угоді на умовах, «які є справедливими для Сполучених Штатів».

    Своє рішення він пояснив тим, що виконання цієї угоди, «укладеної попередньою адміністрацією» призведе до скорочення американського виробництва. У тому числі, за його словами, суттєво втратять такі галузі, як вироблення паперу, цементу, металу та сталі, видобуток вугілля й природного газу, а також автовиробництво.

    «Повірте мені, це не те, що нам потрібно!»- заявив Трамп.

    Як відомо, Паризька кліматична угода була укладена в Парижі 22 квітня 2015 року. Загалом, до неї приєдналися 195 держав, у тому числі Україна. Основна мета документа – зменшення наслідків глобального потепління, яке веде до невідворотних процесів на Землі, у тому числі танення льодовиків, виникнення повеней, засух, ураганів та інших масштабних катаклізмів. До угоди не приєдналися лише Сирія і Нікарагуа.

    Під час минулорічної виборчої кампанії Трамп погрожував виходом США з Паризької угоди, що набула чинності за чотири дні до обрання його президентом. Світові лідери у розмовах з Трампом, і зокрема президент Франції Еммануель Макрон, закликали американського президента не приймати поспішних рішень щодо Паризької угоди щодо зміни клімату.

    В рамках саміту Великої сімки, що відбувався 26-27 травня в італійській Таорміні на Сицилії, у підсумковому комюніке було відзначено, що шість із семи країн підтримують Паризьку угоду. Водночас відзначалося, що Сполученим Штатам буде надано більше часу, щоб прийняти рішення щодо їх позиції з цього питання.

    Нагадаємо, очільник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск готовий піти з ради експертів Трампа через кліматичну угоду.

    Джерело: Укрінформ

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