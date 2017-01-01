Макрон збирається на зустріч з головою Європейської ради

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Еммануель Макрон

Зустріч запланована на 17 травня

Новий президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з головою Європейської ради Дональдом Туском у середу, 17 травня.

Про це повідомила прес-служба Європейської ради.

«Голова Туск проведе зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч запланована на 17 травня», - йдеться в повідомленні.

Зустріч повинна пройти після виступу Туска на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Як повідомляв «Главком», в понеділок президент Франції Еммануель Макрон, інавгурація якого відбулася напередодні, провів у Берліні зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Канцлер Німеччини і новий президент Франції під час зустрічі домовилися створити «дорожню карту» реформ, які дозволять поліпшити інтеграцію всередині Євросоюзу.