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    Макрон збирається на зустріч з головою Європейської ради

    • Сьогодні, 23:10
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    Еммануель Макрон
    Еммануель Макрон

    Зустріч запланована на 17 травня

    Новий президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з головою Європейської ради Дональдом Туском у середу, 17 травня.

    Про це повідомила прес-служба Європейської ради.

    «Голова Туск проведе зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч запланована на 17 травня», - йдеться в повідомленні.

    Зустріч повинна пройти після виступу Туска на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

    Як повідомляв «Главком», в понеділок президент Франції Еммануель Макрон, інавгурація якого відбулася напередодні, провів у Берліні зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

    Канцлер Німеччини і новий президент Франції під час зустрічі домовилися створити «дорожню карту» реформ, які дозволять поліпшити інтеграцію всередині Євросоюзу.

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