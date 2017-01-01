Макрон приїхав на зустріч до Меркель
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Ангела Меркель та Еммануель Макрон
Фото: Укрінформ
Канцлер ФРН зустрічала нового главу Франції з військовими почестями
Президент Франції Еммануель Макрон, інавгурація якого відбулася напередодні, розпочав у Берліні зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
Про це, повідомляє Укрінформ.
Канцлер зустрічала нового главу Франції з військовими почестями.
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В ході переговорів сторони мають намір обговорити двосторонні відносини і міжнародну тематику.
Після прес-конференції передбачено спільну вечерю.
Нагадаємо, що вчора, 14 травня 2017 року, після урочистої інавгурації, Еммануель Макрон став президентом Франції.