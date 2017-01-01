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    Макрон приїхав на зустріч до Меркель

    • Сьогодні, 20:35
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    <p>Ангела Меркель та Еммануель Макрон</p> <p>Фото: Укрінформ</p>

    Ангела Меркель та Еммануель Макрон

    Фото: Укрінформ

    Канцлер ФРН зустрічала нового главу Франції з військовими почестями

    Президент Франції Еммануель Макрон, інавгурація якого відбулася напередодні, розпочав у Берліні зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

    Про це, повідомляє Укрінформ.

    Канцлер зустрічала нового главу Франції з військовими почестями.

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    В ході переговорів сторони мають намір обговорити двосторонні відносини і міжнародну тематику.

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    Після прес-конференції передбачено спільну вечерю.

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    Нагадаємо, що вчора, 14 травня 2017 року, після урочистої інавгурації, Еммануель Макрон став президентом Франції.

    Сьогодні Макрон призначив нового прем’єр-міністра Франції.

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