Маріуполь залишиться без гарячої води до середини жовтня

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Мешканцям Маріуполя доведеться гріти воду старим методом

Місто вже вичерпало ліміт газу та має велику заборгованість підприємства «Маріупольтепломережа»

Мешканці Маріуполя залишаться без гарячої воду до початку нового опалювального сезону 15 жовтня.

Про це повідомляє місцеве видання 0629 з посиланням на заяви міської влади.

На сесії міськради міський голова Вадим Бойченко заявив: «Нас поставили в такі умови, ми змушені були відключити воду, іншої альтернативи у нас немає».

За його словами, місто вичерпало ліміт газу, а заборгованість «Маріупольтепломережа» становить 850 млн грн. За рік борг вдалося погасити тільки на 70 млн грн, йдеться в повідомленні.

«Якщо нам пощастить, і ми потрапимо в програму реструктуризації боргу на п’ять років, то нам спишуть всі відсотки і нарахування. Залишиться 480 млн грн, а це всього 8 млн грн. в місяць», - сказав Бойченко.

Директор департаменту освіти міської ради Світлана Добровольська повідомила, що на сьогоднішній день в Маріуполі в 13-ти дитсадках немає водонагрівачів. При цьому проблема відсутності гарячої води в дитячих дошкільних установах вирішується шляхом нагріву в харчоблоках.

Зазначимо, що Київська влада вирішила поки що не вимикати гарячу воду.