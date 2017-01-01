Марш за права ЛГБТ-спільноти у Варшаві зібрав близько 50 тисяч учасників

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Фото: Gazeta Wyborcza Марш рівності у Варшаві

Акцію у Варшаві також підтримали посли 40 країн світу

У Варшаві пройшов 17-й марш за права сексуальних меншин, в якому взяли участь близько 50 тисяч осіб.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Зазначено, що учасники маршу вимагали від польської влади дозволу одностатевих шлюбів, захисту від дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті, введення сексуальної просвіти у школах.

Повідомляється, що акцію у Варшаві також підтримали посли 40 країн світу. Водночас, за даними газети, маніфестації проти прав ЛГБТ-спільноти були нечисленними і завершилися без зіткнень.

Після параду рівності близько 18:30 розпочався концерт.

До слова, цього року КиївПрайд триватиме більше тижня – з 9 по 18 червня.

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Джерело: РБК-Україна