Організатори КиївПрайду заспокоїли: тиждень вулицями міста геї ходити не будуть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

КиївПрайд-2016

Цього року КиївПрайд пройде більш масштабно і відкрито для всіх, ніж раніше

Цього року КиївПрайд триватиме більше тижня – з 9 по 18 червня, - але тиждень вулицями столиці ніхто ходити і агітувати не буде. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів член правління та радник з безпеки КиївПрайду Зорян Кісь.

За його словами, цього року КиївПрайд пройде більш масштабно і відкрито для всіх, ніж раніше. У минулі роки переважали закриті події, для ЛГБТ-спільноти.

Кісь пояснив, з чим пов’язані ці зміни: «Хочеться рости і робити кроки вперед. ЛГБТ-спільноті часто закидають егоїзм та замкнутість на власних проблемах. Тому цього року тема всього Прайду – «Країна для всіх». Ми говоримо про всіх людей, які живуть в Україні, і про їхню рівність. Будуть події, які стосуються не лише ЛГБТ-спільноти. Вестимуться розмови і про релігію, і про те, як зробити українське суспільство більш різноманітним».

При цьому він заспокоїв: «Тиждень вулицями міста ніхто ходити і агітувати не буде, не треба лякатись. У нас буде кілька локацій у Києві – там відбуватимуться події. Думаю, здорова позиція для тих, хто проти, кому це не подобається, – просто не приходити на наші заходи. Якщо нам не подобається якийсь телеканал, ми його просто перемикаємо. Так і тут».

Кісь не виключає, що ті, кому дуже не подобаються ініціативи ЛГБТ-спільноти, чинитимуть провокації. Але сподівається, правоохоронці перешкоджатимуть цьому. «…Якщо вони будуть чинити провокації, намагатися зірвати захід, то охорона, поліція зроблять те, що вони зробили б на будь-якому іншому заході», - сказав один із організаторів КиївПрайду.

Він також повідомив, що фінальна вулична акція відбудеться наприкінці КиївПрайду - 18 червня у першій половині дня. «Після неї буде ще прес-конференція. Місце вуличної акції визначене, але ми його поки що не називаємо. Хочемо тримати інтригу. Його буде оприлюднено за тиждень до маршу, щоб усі могли сплануватись. Це буде у центрі міста», - сказав Кісь.

Зазначимо, що в охороні КиївПрайду цього року буде задіяно шість тисяч правоохоронців. Про це повідомили в Національній поліції. Вони охоронятимуть п’ять тисяч учасників, заявлених організаторами Маршу рівності.