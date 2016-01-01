Марушевська запевнила: офіційних звинувачень у корупції з боку ДФС не отримувала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Насіров заявив, що фіскальна служба почала розслідування проти Марушевської у зв'язку з тим, що під її керівництвом відбувалося заниження ціни товарів та інші порушення

Екс-керівниця Одеської митниці Юлія Марушевська заявила, що не отримувала жодних офіційних звинувачень щодо вчинення нею корупційних дій.

Про це вона сказала в ефірі Громадського.

За її словами, звинувачення з боку голови Державної фіскальної служба Романа Насірова є безпідставними.

«Це типовий фарс від пана Романа і тих, хто покриває його на вищих рівнях. Тобто, це цілком безпідставні звинувачення. На мою думку, єдине питання, яке нам варто обговорювати в цьому контексті, це чому кримінальні справи щодо корупції не порушені щодо пана Насірова. Тому що той стан в якому є українська економіка, та шалена збіднілість внаслідок бездумної фіскальної політики і всі ті контрабандні потоки, які дуже швидко відновились, після того як він поставив нових керівників на Одеській митниці — вони є підставою для того, щоб ставити питання про кримінальні справи щодо керівника ДФС», — заявила Марушевська.

Нагадаємо, що Насіров заявив, що фіскальна служба почала розслідування проти Марушевської у зв'язку з тим, що під її керівництвом відбувалося заниження ціни товарів та інші порушення.

«Я про існування цієї перевірки нічого не знаю, тому що ніяких офіційних звинувачень висунуто не було. Тому ніяких планів і якось звертати увагу на це я не планую», — додала екс-керівниця Одеської митниці.

Нагадаємо, 14 листопада керівник Одеської митниці Юлія Марушевська подала у відставку.

При поданні заяви Марушевська зазначила, що прийшла на цю посаду, аби змінити країну, втілити ідеали Євромайдану. Але рік роботи був часом «постійної боротьби з системою, яка чинила опір реформам». За її словами, причина подання заяви – «перешкоди, які створював керівник ДФСУ Роман Насіров при спробах проведення реформ».