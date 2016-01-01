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dtp.kiev.ua Масштабна аварія на Одещині. Зіткнулися близько десяти авто

На Одеській трасі через складні погодні умови сталося зіткнення близько 10 автомобілів, серед яких є як легкові, так і вантажівки.

Про це повідомляє видання Dtp.kiev.ua.

Аварія сталася ранком суботи, 24 грудня, через ожеледицю та туман неподалік села Знам'янка, що за 80 кілометрів від Одеси. Один з автомобілів навіть вилетів з траси та опинився на полі, за узбіччям. Як повідомляють очевидці, через ДТП утворився грандіозний затор довжиною у понад 20 кілометрів.





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Нагадаємо, сьогодні ж стало відомо про дві смертельні ДТП на Запоріжжі: п'ять загиблих, серед яких є троє неповнолітніх. В одній з них загинули троє підлітків. Усі загиблі були пасажирами авто «Москвич», що вранці 24 грудня зіткнувся з вантажівкою. Водія легковика у тяжкому стані ушпиталили.



В іншому ДТП у Запорізькій області – на трасі «Харків-Симферополь», поблизу міста Степногірськ, через складні погодні умови зіткнулися «Ланос» та «Нексія». Внаслідок аварії пасажир та водій «Ланоса» загинули.