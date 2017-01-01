Масштабна пожежа в Києві: в лікарню доставили дворічну дитину

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Пожежа на Татарках

Ймовірніше всього, причина пожежі - необережне поводження з вогнем

У Києві на вулиці Половецькій (район Татарки) загорівся будинок готельного типу на 101 квартиру. Вогнем охоплені поверхи з шостого по дев'ятий.

Як повідомляє ТСН, на очах журналістів рятувальники змогли дістати з дев'ятого поверху 2-річну дитину, яка надихалася їдким димом.

Врятовані люди розповідають, що чад настільки сильний, що за лічені хвилини паморочиться в голові – і про те, щоб вийти в тамбур без допомоги пожежників, не може бути й мови.

Речник ДСНС у Києві Світлана Водолага в коментарі телеканалу «112-Україна» повідомила, що працівники ДержНС евакуювали з палаючої багатоповерхівки 37 осіб, серед них одну дитину і чотирьох осіб похилого віку. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, дворічну дитину доправили до лікарні.

Ліквідація пожежі затягнулася через те, що треба було евакуювати багато людей. Про це заявив заступник начальника Управління з надзвичайних ситуацій ДержНС Києва Олександр Войтович.

Загалом пожежу гасили 14 пожежних машин.

Ймовірніше всього, причина пожежі - необережне поводження з вогнем. Квартири не пошкоджено.

Раніше «Главком» повідомляв, у Святошинському районі столиці згорів приватний будинок.