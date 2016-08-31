Мати загиблого в Авдіївці бійця виграла суд проти Росії

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Івано-Франківський суд постановив стягнути з Російської Федерації 60 тисяч євро на користь жінки

Мати військового Ярослава Костишина, який загинув під час війни на Донбасі, виграла суд проти Росії. Відповідне рішення про стягнення з держави-агресора суми, еквівалентної 60 тисячам євро, на користь Марії Костишин 7 лютого прийняв Івано-Франківський міський суд.

У минулому році до суду на Росію подала дружина загиблого Світлана, яка з двома доньками мешкає в селищі міського типу Ярмолинці Хмельницької області. Ярмолинецький райсуд прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації на користь вдови Костишина та його неповнолітніх дочок суми морального і матеріального збитку, що еквівалентна 189 тисячам євро.

Тоді російська сторона не подала апеляцію. Якщо протягом десяти днів не буде оскаржене і рішення Івано-Франківського суду, воно набере чинності і сім'я отримає законні підстави вимагати компенсацію.

Щоб змусити РФ виконати рішення суду, Марія Костишина збирається звернутися до Європейського суду з прав людини. Інший варіант - після того, як рішення набрало чинності, його передають Державній виконавчій службі, яка може заарештувати рахунки або майно російських компаній на території України, продати його, а з виручених коштів виплатити компенсацію.

Майор Ярослав Костишин, що загинув, народився в Івано-Франківську, був кадровим військовим, офіцером, служив в армії з 1998 року. За словами матері, Ярослав відправився на фронт за наказом керівництва. На Сході Ярослав був командиром посту на позиціях біля Донецького аеропорту. Загинув 29 березня 2014 року під час виконання обов'язків військової служби в Авдіївці.

Після смерті Ярослава його дружина вступила до лав ЗСУ за контрактом. Зараз вона служить у військовій частині в Ярмолинцях.