Медведчук пояснив, чому не можна обміняти «всіх на всіх»

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Обмін заручниками

Медведчук: Без завершення верифікації неможливо перейти до обміну «всіх на всіх»

24 травня в Мінську відбулись переговори Тристоронньої контактної групи і всіх підгруп, включаючи гуманітарну, яка обговорювала звільнення утримуваних осіб у форматі «всіх на всіх». За підсумками переговорів Ірина Геращенко повідомила, що ОРДО і ОРЛО заявили, що вестимуть переговори тільки з Віктором Медведчуком.

Cпецпредставник України з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі і представник у гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук прокоментував, на якому етапі перебуває процес звільнення утримуваних осіб.

«На початку 2017 року на засіданні гуманітарної підгрупи в Мінську ми узгодили «дорожню карту» обміну за формулою «всіх на всіх», яка складається з декількох етапів. На першому етапі ми узгоджували списки осіб, які розшукувалися кожною зі сторін як на території ОРДО і ОРЛО, так і на підконтрольній Україні території. Наступним етапом є верифікація. Низка осіб, а таких було кілька сотень, відмовлялися від обміну і переміщення їх на територію ОРДО і ОРЛО. Представники останніх згодні були прийняти ці дані і виключити їх зі списку на обмін, але за умови, що їхню відмову буде підтверджено їхніми представниками», – заявив Медведчук.

За його словами, серед осіб, які відмовляються вирушати на територію ОРДО і ОРЛО, є як ті, хто вже перебуває в місцях позбавлення волі: під слідством, судом або відбуває покарання, а також ті, хто вже відбув покарання або був засуджений умовно.

«На сьогоднішній день процес верифікації не закінчено, тому що частина осіб, які розшукувалися ОРДО і ОРЛО і чиє місцезнаходження на території України встановлено, не підтвердили свою відмову від переміщення на території ОРДО і ОРЛО їхніми представниками. Саме в цьому полягає причина, з якої не можна перейти до наступного етапу – визначення остаточних списків для обміну в форматі «всіх на всіх», а також дати обміну. До вирішення цих питань можна перейти тільки після закінчення процесу верифікації», – пояснив Медведчук.

У ситуації, що склалася, впевнений він, необхідно або продовжувати і завершити верифікацію, або досягти домовленості з представниками ОРДЛО про виключення цих осіб зі списків на обмін.

«Але зробити це треба шляхом домовленостей, а не за допомогою ультиматумів і вимог, які абсолютно точно не сприяють успіху переговорного процесу. Необхідно завершити цей етап і вийти на фінішну пряму в справі звільнення наших громадян», – наголосив Медведчук, додавши, що переговори з обміну утримуваних осіб ведуться в постійному режимі, і не тільки в Мінську, а й безпосередньо з представниками і керівництвом ОРДО і ОРЛО.