Медведєв дав оцінку міжнародній ситуації: в деяких країнах політики «зажигают не по-детски»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Медведєв

Новий перл від російського прем'єра

У світі відбувається багато цікавого, зокрема, в деяких країнах політики «запалюють не по-дитячому» («зажигают не по-детски» - рос.), розповів прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, виступаючи на гайдарівському форумі.

«В світі так багато цікавого відбувається. У деяких країнах політики зараз запалюють, як у нас кажуть, не по-дитячому, що називається», - сказав прем'єр РФ.

Він підкреслив, що Росія «налаштована і на розвиток міжнародної торгівлі, і на створення власних ланцюжків доданої вартості, і на більш активну участь у зовнішньоекономічних союзах і угодах».

Читайте також матеріал «Главкома» «Денег нет, но вы держитесь» та інші невдалі пассажі російських політиків»