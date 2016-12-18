  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Медведєв дав оцінку міжнародній ситуації: в деяких країнах політики «зажигают не по-детски»

    • Сьогодні, 15:00
    • Розсилка
    Дмитро Медведєв
    Дмитро Медведєв

    Новий перл від російського прем'єра

    У світі відбувається багато цікавого, зокрема, в деяких країнах політики «запалюють не по-дитячому» («зажигают не по-детски» - рос.), розповів прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, виступаючи на гайдарівському форумі.

    «В світі так багато цікавого відбувається. У деяких країнах політики зараз запалюють, як у нас кажуть, не по-дитячому, що називається», - сказав прем'єр РФ.

    Він підкреслив, що Росія «налаштована і на розвиток міжнародної торгівлі, і на створення власних ланцюжків доданої вартості, і на більш активну участь у зовнішньоекономічних союзах і угодах».

    Читайте також матеріал «Главкома» «Денег нет, но вы держитесь» та інші невдалі пассажі російських політиків»

    Читайте також
    Дмитро Медведєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ