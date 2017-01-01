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    Медведєв обізвав Навального «пройдисвітом» і відмовився коментувати корупційний скандал

    • Сьогодні, 14:33
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    Дмитро Медведєв
    Дмитро Медведєв

    Я не буду спеціальним чином коментувати абсолютно брехливі продукти політичних пройдисвітів

    Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв відмовився коментувати розслідування російського Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального «Он вам не Димон» на щорічному звіті перед Держдумою, передає «Дождь».

    «Ще один сюжет, який ви згадали, я вже на цю тему висловлювався, можу сказати і вам. Я не буду спеціальним чином коментувати абсолютно брехливі продукти політичних пройдисвітів і вважав би, що і шанована мною фракція КПРФ має від того утримуватися», - заявив прем'єр, відповідаючи депутату від КПРФ Миколи Коломейцева, який у своєму запитанні запропонував йому«захиститися від нападок Навального» .

    Нагадаємо, на початку березня Олексій Навальний оприлюднив відео, в якому розповів і продемонстрував таємні маєтки, яхти та іншу нерухомість ще діючого прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

    Як повідомлялось, 

    Росія Дмитро Медведєв Олексій Навальний
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