Медведєв обізвав Навального «пройдисвітом» і відмовився коментувати корупційний скандал

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Дмитро Медведєв

Я не буду спеціальним чином коментувати абсолютно брехливі продукти політичних пройдисвітів

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв відмовився коментувати розслідування російського Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального «Он вам не Димон» на щорічному звіті перед Держдумою, передає «Дождь».

«Ще один сюжет, який ви згадали, я вже на цю тему висловлювався, можу сказати і вам. Я не буду спеціальним чином коментувати абсолютно брехливі продукти політичних пройдисвітів і вважав би, що і шанована мною фракція КПРФ має від того утримуватися», - заявив прем'єр, відповідаючи депутату від КПРФ Миколи Коломейцева, який у своєму запитанні запропонував йому«захиститися від нападок Навального» .

Нагадаємо, на початку березня Олексій Навальний оприлюднив відео, в якому розповів і продемонстрував таємні маєтки, яхти та іншу нерухомість ще діючого прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

Як повідомлялось,