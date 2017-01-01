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    Думки вголос

    Маєтки, яхти та виноградники. Таємне життя Дмитра Медведєва

    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

    • Сьогодні, 15:49
    • Розсилка
    Дмитро Медведєв
    Дмитро Медведєв

    Він вам не Дімон. Він серйозний дядечко-корупціонер

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    Это была огромная работа, и сначала мы вообще не были уверены, что её возможно сделать нашими силами. Но мы сделали. Нашли и засняли (!!!) все резиденции в России и за границей, отыскали чёртовы неуловимые яхты и скрупулёзно по геотегам, фото из инстаграмма и архивным записям установили, где и кто на них плавал. Прятались от ФСО, охраняющей объекты. Провели сотни человеко-часов, анализируя соцсети и выискивая нужные фотографии. Перелопачивали документацию офшоров. Смотрели доменные имена. Отсмотрели буквально каждую фотографию главного героя за год, чтобы найти нужные кроссовки и рубашки (с этого вообще всё и началось). Ездили в Тоскану снимать виноградники, а в Курскую область — коров.

    Блин, да мы даже купили права на песню группы «Комбинация», чтобы вам веселее смотреть этот фильм.

    С гордостью представляю самое большое расследование ФБК из сделанных до сих пор.

    И, возможно, самое важное политически: речь идёт о втором человеке в стране. Премьер-министре и бывшем президенте России. Главном и постоянном партнёре Путина, самом доверенном его лице — он не побоялся ему страну передать на четыре года.

    Он вам не Димон. Он серьёзный дяденька-коррупционер.

    https://Dimon.navalny.com/

    Дмитрий Анатольевич Медведев совсем не такой безобидный и комический персонаж, которым он кажется. Пусть вас не обманывает сон на заседаниях, бадминтон, или увлечение гаджетами.

    Это весьма хитрый и алчный человек, явно слегка помешанный на резиденциях и элитной недвижимости и создавший ради владения ими одну из крупнейших коррупционных схем в стране. И, надо отдать ему должное, одну из самых изощрённых.

    Мы нашли, описали и документально доказали существование сети благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Медведева. Слово «благотворительных» смущать не должно: получателями «помощи» тут является только Медведев и его семья.

    Они используют фонды для того, чтобы получать на них «пожертвования» (читай: взятки) от олигархов и банков под госконтролем и тратить средства на покупку дворцов, яхт и виноградников в России и за рубежом.

    И да — это очень хитро. Кому принадлежит, например, секретная дача Медведева в Плёсе, о которой мы делали большое расследование? Формально — никому. Благотворительной организации — фонду Градислава, а значит, нет даже физических лиц — конечных собственников, ведь имущество некоммерческой организации принадлежит в итоге только ей, а даже не её учредителям.

    Фактически же все понимают: дача принадлежит Медведеву. Её охраняет ФСО. Там расположено подразделение службы. Над плёсской дачей даже есть официальная бесполётная зона.

    То есть коррупционная схема основывается на создании благотворительной организации с надёжным человеком (однокурсником, родственником) во главе. После чего можно смело накачивать организацию деньгами и покупать на них дворцы-яхты, не опасаясь, что кто-то ткнёт в лицо бумажкой, где в графе «собственник» стоит твоя фамилия.

    Только вот есть одна проблемка: надёжных людей не может быть много. Если есть небольшое количество лиц, задействованных в организации, финансировании и управлении кучей благотворительных фондов, главный признак которых — владение имуществом премьер-министра Медведева, то все становится ясно: это коррупция.

    Начав вот с этих кроссовок весёлого цвета,

    мы установили и документально описали всю коррупционную империю Дмитрия Медведева, фонды, составляющие её, и его ближайших доверенных лиц.

    Опираясь на опубликованную отчётность, мы утверждаем: на фонды Медведева были переведены как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом.

    Это

    • взятки от олигархов Усманова и Михельсона;
    • деньги Газпромбанка, который и ранее много раз был замечен в том, что работает «кошельком» для покрытия расходов высокопоставленных чиновников (см. «кейс Винокура» и «кейс зарплаты жены Сечина»);
    • перечисления от других компаний (например «дочка» Башнефти).

    На эти деньги построены, куплены и содержатся:

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    Родовое поместье и агрокомплекс Медведева в Мансурово:
    Горная резиденция «Псехако» в Сочи:
    Виноградники в Анапе и Тоскане:
    Миловка, которую мы показали ранее:
    Маєтки, яхти та виноградники. Таємне життя Дмитра Медведєва

    И многое другое, о чём мы рассказываем в нашем расследовании. В его видеоверсии. И в его подробной текстовой версии со всеми документами.

    Здесь кратко расскажу только об одном эпизоде, которого достаточно, чтобы отправить и Медведева, и Усманова на скамью подсудимых.

    Это вторая глава нашего повествования. Очень хороший пример того, насколько эти люди вообще не стесняются.

    Это — рублёвская резиденция, принадлежащая Медведеву. Один из самых дорогих объектов Подмосковья. Стоит около 5 миллиардов рублей.

    Рублевка

    Формально принадлежит фонду «Соцгоспроект» — полностью идентичному фонду «ДАР», на который оформлена Миловка — дача Медведева в Плёсе.

    Знаете, как этот объект стоимостью 5 млрд оказался в медведевском владении?

    Алишер Бурханович Усманов, один из самых богатых олигархов России с состоянием в 12,5 миллиардов долларов просто дарит медведевскому фонду и землю, и особняк.

    Как это назвать? Правильно: взятка.

    Именно так мы это и называем в своём заявлении о преступлении. И вообще, всё это наше расследование и в целом, и разбитое на эпизоды будет превращено в заявления о преступлениях.

    Да, мы понимаем, что сейчас власть сделает всё, чтобы предотвратить любые шаги, которые обязаны предпринять правоохранительные органы. То есть повторится то, что было с Чайкой. Но, как говорится, в России надо жить долго. Рано или поздно мы своего добьемся и увидим всех персонажей на скамье подсудимых. А рядом с ними будут сидеть те, кто станет блокировать расследование сейчас.

    Однако даже это сейчас не главное. Мы с вами отлично понимаем, что основные усилия Кремль бросит не на то, чтобы с «правоохранителями» работать (а то Чайка с Бастрыкиным сами не понимают, что делать), а на то, чтобы остановить распространение информации о расследовании.

    Они на 100% контролируют свою обслугу в погонах, но общественное мнение и головы граждан контролировать не так легко. Да, конечно, зомбоящик, все дела, но тем не менее общими усилиями мы запросто пробьём брешь в картине мира среднего гражданина РФ.

    Тем более, что рейтинги одобрения деятельности Медведева таковы, что видно: не всех подкупает его мнимая безобидность. Тут, конечно, важную роль сыграли его шедевральные «денег нет» и «если у учителей нет денег, то пусть идут в бизнес», и если мы в дополнение к этому наглядно покажем, куда же пошли деньги, которых нет, то многие наши сограждане найдут новые тёплые слова и для лидера «Единой России» Медведева, и для его начальника Путина, покрывающего эту коррупцию.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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