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    Медведєв відреагував на розслідування Навального - заблокував його в інстаграмі

    • Сьогодні, 17:33
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    Дмитро Медведєв
    Дмитро Медведєв

    Глава російського уряду заблокував викривача у соцмережі

    Глава уряду Росії Дмитро Медведєв заблокував опозиційного політика Олексія Навального на своїй сторінці в інстаграмі.

    Раніше Навальний виявив, що Медведєв відреагував на розслідування про «корупційні схеми» глави російського уряду. Поки що єдина реакція Медведєва на розслідування виявлена в інстаграмі.

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    Один з коментаторів написав, що розслідування вийшло в його день народження. У відповідь Медведєв написав «с Днем рожения!» (орфографія автора збережена).

    Як повідомлялось, Навальний оприлюднив фільм, в якому йдеться, що Медведєв створив одну з найбільших і найбільш витончених корупційних схем в РФ. Представники Фонду боротьби з корупцією кажуть, що відшукали всі резиденції прем'єра в РФ і за кордоном, виявили яхти, і за геотегами, фото з інстаграма і архівними записами встановили, де і хто на них плавав.

    Джерело: УНІАН

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