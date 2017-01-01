Мексиканці обурені: тисячі людей просять вислати із країни росіянина Макєєва

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Олексій Макєєв

У своїх роликах на YouTube росіянин принижує і ображає місцевих жителів

Більше семи тисяч людей підписали розміщену на сайті Change.org петицію з вимогою депортувати з Мексики росіянина Олексія Макєєва, який знаходиться в стані коми після конфлікту з місцевими жителями, передає Інтерфакс-Україна.

Громадянина РФ, який, як наголошується в петиції, має постійний вид на проживання в Мексиці, просять вислати з країни за його «демонстрацію ненависті по відношенню до мексиканців, а саме: погрози вбивством, обурливе презирство до літніх людей, жорсткі дії по відношенню до дітей».

Напередодні близько двохсот жителів міста Канкун, де живе росіянин, прийшли до його будинку та почали вимагати його виселення. Макєєв вийшов їм на зустріч з ножем. Зав'язалася бійка, в якій росіянин смертельно поранив одного з місцевих жителів, після чого спробував сховатися на даху сусіднього будинку, розлючений натовп намагався закидати його камінням.

Від розправи Макєєва врятували поліцейські, які доставили його в лікарню.

Лікарі ввели росіянина в стан штучної коми, його життю ніщо не загрожує.

Макєєв став відомий тим, що створював образливі ролики, які він викладав на свій канал на YouTube. У них росіянин принижує і ображає місцевих жителів, а також використовують нацистську символіку.

Національний інститут міграції Мексики опублікував заяву, в якій повідомляється про намір відомства просити російське консульство сприяти депортації на батьківщину Макєєва. Однак, за словами консула, поки мексиканська влада за допомогою не зверталися.

Як зазначає портал Excelsior, можлива депортація росіянина може статися тільки після закінчення розслідування обставин нападу на його будинок, а також вбивства громадянина Мексики.

Зараз за фактом смерті місцевого жителя генеральною прокуратурою штату Кінтана-Роо ведеться розслідування. За даними прокуратури, в скоєнні вбивства c застосуванням гарпуна підозрюється саме іноземний громадянин, передає Notimex. Його персональні дані не розголошуються, проте зазначені в повідомленні ініціали повністю збігаються з ініціалами Макєєва.