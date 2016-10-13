Росіянина, якого ледь не лінчували у Мексиці, паралізувало

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Фото: EPA Покалічений Макєєв

Олексій Макєєв перебуває в стані штучної коми

Поранений в мексиканському Канкуні росіянин Олексій Макєєв знаходиться в стані штучної коми, повідомив в суботу консул РФ в Мехіко Дмитро Болбот.

«Він в стані штучної коми, у нього серйозна черепно-мозкова травма, він паралізований», - сказав він.

Консульство РФ домовилось із начальником федеральної поліції штату Кінтана-Роо про виділення посиленої охорони для росіянина.

Раніше Болбот розповів, що Макєєв отримав постійну посвідку на проживання в Мексиці як біженець, але при цьому є громадянином Росії.

У суботу натовп мексиканців оточив будинок Макєєва. В результаті конфлікту його сильно покалічили. При цьому він сам поранив одного з мексиканців, який пізніше помер.

На опублікованих в інтернеті записах з місця подій видно, що протягом довгого часу натовп не робив спроб напасти на росіянина, обмежуючись лише словесною перепалкою. Однак після звістки про поранення мексиканця люди увірвалися в будинок Макєєва, після чого йому довелося ховатися на даху.

Національний інститут міграції Мексики опублікував заяву, в якій повідомляється про намір відомства просити російське консульство сприяти депортації на батьківщину Макєєва. Однак, за словами консула, поки мексиканська влада за допомогою не зверталися.

Як зазначає портал Excelsior, можлива депортація росіянина може статися тільки після закінчення розслідування обставин нападу на його будинок, а також вбивства громадянина Мексики.

Зараз за фактом смерті місцевого жителя генеральною прокуратурою штату Кінтана-Роо ведеться розслідування. За даними прокуратури, в скоєнні вбивства c застосуванням гарпуна підозрюється саме іноземний громадянин, передає Notimex. Його персональні дані не розголошуються, проте зазначені в повідомленні ініціали повністю збігаються з ініціалами Макєєва.

Джерело: РИА НОВОСТИ