Мені приносили валізи із готівкою, - міністр Омелян

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Володимир Омелян

Пропонують дуже багато. Можуть бути і мільйонні суми, - міністр

Міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому» розповів, що йому часто пропонують вирішувати якісь питання, очолити якусь схему або якось допомогти у її реалізації – за гроші.

«Пропонують дуже багато. Можуть бути і мільйонні суми. Бували випадки, зокрема, це стосувалося «Укрзалізниці», коли я працював у команді (попереднього міністра інфраструктури. – «Главком») Пивоварського, приносили готівку у валізі, клали на стіл. Це психологічний прийом: мовляв, дивись, скільки грошей, і всі можуть стати твоїми», - зазначив він і додав, що не погоджувався брати.

Разом із тим, міністр відмовився називати прізвища прохачів. «Я не хочу зараз називати. Мені б із Дубневичами (брати-нардепи, бізнес яких зав’язаний на «Укрзалізницю». – «Главком»), Лєсніковим (Станіслав Лєсніков – людина Михайла Бейліна, якого вважають «смотрящим» за Мінінфраструктури від Бориса Ложкіна. – «Главком») та всіма іншими розібратися. Я вже маю стільки клопотів, що не хочу їх примножувати. Люди, які приходять, досі лишаються у 90-х роках, коли все було дуже просто: чиновник брав хабар і вирішував питання», - сказав він.

Омелян також додав, що зараз отримує такі пропозиції вкрай рідко. «Чого до божевільного ходити? Останнього такого виставляв за двері місяць тому», - уточнив він.

Детальніше читайте в інтерв’ю Володимира Омеляна «Главкому»